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«Ее не заставляли становиться мусульманкой»: сестра рассказала о «фабрикантке» Алалыкиной

Певица уже много лет живет со вторым мужем в Дагестане.

«Ее не заставляли становиться мусульманкой»: сестра рассказала о «фабрикантке» Алалыкиной
Алалыкина уехала жить в Дагестан/Кадр из программы "Фабрика звезд"

Сестра экс-участницы квартета «Фабрика» Марии Алалыкиной рассказала, как сегодня живет ее близкая родственница. Как известно, девушка прекрасно себя проявила на первой «Фабрике», ездила с гастролями по стране, а потом неожиданно покинула сцену. У нее была масса поклонников. Казалось, что на большой сцене перед девушкой открываются огромные перспективы.

Ирина Тонева. Фото
Из первого состава «Фабрики» в группе осталась только Ирина Тонева/http://globallookpress.com/

Оказывается, Мария Алалыкина вышла замуж, родила дочь. Правда, счастья в первом браке она не нашла, с мужем исполнительница развелась. После она во второй раз вышла замуж. Около десяти лет назад Мария Алалыкина перебралась жить в Дагестан вместе с супругом.

По словам сестры исполнительницы, никто Марию насильно из Москвы не увозил. Ислам она приняла еще в период первого замужества. «Ее не заставляли становиться мусульманкой. Это было ее осознанным решением», — сказала ее сестра.

Как отметила сестра Алалыкиной, муж у девушки очень заботливый. Решение переехать в Дагестан было обоюдным. При этом сама Мария не общается с прессой и не ведет соцсети. Она не хочет, чтобы о ее личной жизни кто-то узнал. Сейчас девушка работает в сфере, далекой от мира шоу-бизнеса. Все в ее жизни прекрасно. Она поддерживает отношения с ближайшими родственниками, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

группа "Фабрика"ДагестанМария Алалыкина
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«Ее не заставляли становиться мусульманкой»: сестра рассказала о «фабрикантке» Алалыкиной
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