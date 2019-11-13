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Холостяк сдался: Егор Кончаловский впервые официально женился

Избранницей режиссера стала 35-летняя юрист Мария Леонова.

Холостяк сдался: Егор Кончаловский впервые официально женился
Егор Кончаловский. Фото: globallookpress.com

Совершенно неожиданно журналисты выяснили, что Егор Кончаловский и его 35-летняя подруга, юрист Мария Леонова, поженились. Заветные обручальные кольца на супругах заметили на премьере фильма отца Андрея Кончаловского «Грех», куда Егор и Мария пришли с мамой режиссера Натальей Аринбасаровой.

На странице Егора в социальной сети Instagram подписчики и поклонники поздравляют молодоженов и желают счастья и любви. К слову, в одной из последних своих публикаций он показал портрет Марии.

Как отмечает издание кр.ru, с юристкой режиссер познакомился как раз в суде, Мария защищала его интересы. Сейчас Егор, Мария и их трехлетний сын Тимур и Наталья Аринбасарова живут все вместе в загородном доме. Кстати, женщины хорошо ладят друг с другом.

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Егор КончаловскийНаталья АринбасароварежиссерСвадьба
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Холостяк сдался: Егор Кончаловский впервые официально женился
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