Холостяк сдался: Егор Кончаловский впервые официально женился

Совершенно неожиданно журналисты выяснили, что Егор Кончаловский и его 35-летняя подруга, юрист Мария Леонова, поженились. Заветные обручальные кольца на супругах заметили на премьере фильма отца Андрея Кончаловского «Грех», куда Егор и Мария пришли с мамой режиссера Натальей Аринбасаровой.

больше по теме Егор Кончаловский показал, каким был 47 лет назад Актер и режиссер продемонстрировал подписчикам архивном фото.

На странице Егора в социальной сети Instagram подписчики и поклонники поздравляют молодоженов и желают счастья и любви. К слову, в одной из последних своих публикаций он показал портрет Марии.

Как отмечает издание кр.ru, с юристкой режиссер познакомился как раз в суде, Мария защищала его интересы. Сейчас Егор, Мария и их трехлетний сын Тимур и Наталья Аринбасарова живут все вместе в загородном доме. Кстати, женщины хорошо ладят друг с другом.