НОВОСТИ

Врач-онколог объяснил, в каком случае Заворотнюк может победить рак

По словам Игоря Долгополова, если глиобластома была выявлена на ранней стадии, то шансы на выздоровление очень велики.

Врач-онколог объяснил, в каком случае Заворотнюк может победить рак
Заворотнюк борется с раком мозга/http://globallookpress.com/

Врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов заявил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется уже несколько месяцев с раком мозга, есть шансы на полное выздоровление, если злокачественная опухоль была у нее обнаружена на ранней стадии.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Онколог рассказал о лечении глиобластомы/http://globallookpress.com/

Как сказал врач, не надо думать, что рак — это приговор. По его словам, тем кто в это не верит следует посетить госпиталь Бурденко. Там врачи могут рассказать о сотнях подобных пациентов. Но онколог подметил, что победить рак полностью можно только на ранней стадии. Между тем глиобластома очень коварна. Выявить ее на ранней стадии очень проблематично.

Врач отметил, что люди не ходят делать МРТ также часто, как флюорографию. «Поэтому, как правило, находят опухоли уже большие, когда они затронули те участки мозга, которые нельзя трогать — иначе наступит смерть», — заметил специалист.

Также Долгополов заметил, что он никогда не слышал такого термина, как вторичная глиобластома. Именно об этом в последнее время писали СМИ относительно Анастасии Заворотнюк. Есть вторичная опухоль. Она появляется после лечения первой. Такие случаи, к сожалению, встречаются сплошь и рядом и последствия уже намного печальнее. Глиобластома, как заверил специалист, в первую очередь разнится по степени злокачественности, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАнастасия Заворотнюк ракИгорь Долгополов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Врач-онколог объяснил, в каком случае Заворотнюк может победить рак
Интересно?
Поделись с друзьями: