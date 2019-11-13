Врач-онколог объяснил, в каком случае Заворотнюк может победить рак

По словам Игоря Долгополова, если глиобластома была выявлена на ранней стадии, то шансы на выздоровление очень велики.

Врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов заявил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется уже несколько месяцев с раком мозга, есть шансы на полное выздоровление, если злокачественная опухоль была у нее обнаружена на ранней стадии.

Как сказал врач, не надо думать, что рак — это приговор. По его словам, тем кто в это не верит следует посетить госпиталь Бурденко. Там врачи могут рассказать о сотнях подобных пациентов. Но онколог подметил, что победить рак полностью можно только на ранней стадии. Между тем глиобластома очень коварна. Выявить ее на ранней стадии очень проблематично.

Врач отметил, что люди не ходят делать МРТ также часто, как флюорографию. «Поэтому, как правило, находят опухоли уже большие, когда они затронули те участки мозга, которые нельзя трогать — иначе наступит смерть», — заметил специалист.

Также Долгополов заметил, что он никогда не слышал такого термина, как вторичная глиобластома. Именно об этом в последнее время писали СМИ относительно Анастасии Заворотнюк. Есть вторичная опухоль. Она появляется после лечения первой. Такие случаи, к сожалению, встречаются сплошь и рядом и последствия уже намного печальнее. Глиобластома, как заверил специалист, в первую очередь разнится по степени злокачественности, сообщает «Комсомольская правда».