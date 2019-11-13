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Петр Чернышев будет работать все новогодние праздники

Фигурист примет участие в новом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Петр Чернышев будет работать все новогодние праздники
Чернышев примет участие в новом шоу Навки/http://globallookpress.com/

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, Петр Чернышев примет участие в новом ледовом шоу своей близкой подруги и коллеги Татьяны Навки «Спящая красавица». Об этом сообщила олимпийская чемпионка по фигурному катанию в женском одиночном разряде Алина Загитова на вручении премии журнала «Glamour». Она была признана спортсменкой года в одной из номинаций.

Анастасия Загитова. Фото
Загитова примет участие в шоу Навки/http://globallookpress.com/

Загитова отметила, что ледовое шоу будут показывать для публики с 29 декабря по 7 января. Она и сама примет в нем участие. Добавим, что сама Загитова очень смущалась камер на мероприятии. Она лишь сказала, что для нее главный пример в жизни – ее мама и тренер. Именно на них она всегда привыкла равняться.

Загитова отметила, что к репетициям вместе с Чернышевым и Навкой она приступит в начале декабря. Звезда добавила, что работать на одной площадке с Навкой и Чернышевым для нее очень приятно.

Таким образом, Петр Черышев продолжит активно трудиться даже в новогодние праздники. Как известно, за каждый выход на лед он получает от ста до трехсот тысяч рублей. Средства ему крайне необходимы. Анастасия Заворотнюк сейчас находится в одном из реабилитационных центров на Рублевке, где проходит восстановление после двух тяжелых операций на головном мозге, сообщает «Комсомольская правда».

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Петр Чернышев будет работать все новогодние праздники
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