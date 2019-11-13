Хилари Клинтон осудила СМИ за преследование Меган Маркл

На днях журналисты и общественность заподозрили, что супруга герцога Сассекского заподозрили в новой беременности. Во время встречи с семьями военных принц Гарри и Меган Маркл весьма заинтересованно слушали истории о жизни многодетных семей. А у самой Меган заметили характерный жест, который запомнился всем во время первой беременности – она клала руки на живот.

Между тем, пресса по-прежнему преследует в общем потоке и критикует бывшую актрису. Так что за нее, как сообщает издание Mediaite, решила заступиться Хилари Клинтон, жена бывшего президента США и бывший госсекретарь. По ее мнению, одним из центральных элементов крики стала раса Маркл. Клинтон призналась, что ей неприятны сексистские и расисткие комментарии, и испытывает материнские чувства и хочет обнять Меган Маркл.

больше по теме Сестра Меган Маркл пожаловалась на угрозы от фанатов герцогини Саманта Маркл призналась, что не чувствует себя в безопасности.

Напомним, не так давно Серена Уильямс рассказала, что Маркл тайно летала в США вместе с сыном, когда тому было всего четыре месяца.