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«Лучше котика»: Сальма Хайек показала свою домашнюю сову

Актриса очень нежно относится к питомцу.

«Лучше котика»: Сальма Хайек показала свою домашнюю сову
Фото: instagram.com/salmahayek

Знаменитости часто заводят необычных питомцев. У Джорджа Клуни — мини-пиг, у Николаса Кейджа — осьминог, у Леонардо Ди Каприо — 17-килограммовая черепаха. Сальма Хайек тоже решила не отставать и завела у себя дома сову.

На видео, опубликованном в Инстаграме звезды, птица сидит на голове актрисы и топчется по волосам. Затем сова перебралась на руку Хайек и начала легонько покусывать ее за палец.

«Зацените моего нового парикмахера и маникюршу», — пригласила подписчиков Сальма.

Подписчики восхитились питомцем актрисы. Они отметили, что сова очень мила и видно, что хозяйка относится к ней очень бережно.

«Она как котик, только лучше котика!», «Очень милая птица», «Ночное животное, как раз для богемы», — написали в комментариях.

Стоит отметить, что Сальма, очевидно, питает слабость к хищным птицам. Во время ее недавней поездки в Хорватию она опубликовала снимок с орлом, сидящим у нее на руке.

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Тэги:

домашние животныедомашние питомцыСальма Хайексова
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«Лучше котика»: Сальма Хайек показала свою домашнюю сову
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