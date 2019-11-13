Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Актриса хотела быть больше похожа на свою героиню.

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности. На прошлой неделе в одном из интервью она призналась, что ее отношения с девушкой длятся уже достаточно долго и она готова сделать ей предложение.

Получив роль в самом ожидаемом фильме «Ангелы Чарли», она решила немного подкорректировать ее. Для этого актриса попросила сценаристов сделать ее героиню лесбиянкой, чтобы ей было проще вжиться в образ.

«Кристен хотела быть гомосексуалисткой в фильме, и я согласилась. Я добавила несколько важных деталей, чтобы ей стало проще понять своего персонажа», — прокомментировала режиссер Элизабет Бэнкс.

Дальнейшие подробности, впрочем, она раскрывать не стала, предложив обо всем расспросить саму Стюарт.

«Вы можете поговорить с ней. Она любит говорить об этом и будет максимально открыта», — приводит слова Бэнкс Daily Mail.