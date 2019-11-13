Садальский вспомнил свою публикацию о доценте Соколове годичной давности

Актер отметил, что еще тогда было известно о наклонностях ученого-убийцы.

Российский Наполеон, скандально известный убийца доцент СПБГУ Соколов до сих пор не только в топовых новостях российских СМИ, но и мировых. История, конечно, ужасающая, почти для всех жесткое убийство аспирантки-любовницы, настоящее откровение. Почти для всех.

Актер Станислав Садальский в своем Instagram напомнил подписчикам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он делился видео Евгения Понасенкова об ученом, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.

«Соколов в течение часа пытал ее, привязав к стулу и включив утюг. Методично избивал, поднимал за уши и волосы вместе со стулом, угрожал, что убьет.», — пишет артист.

По словам Станислава, ее дело до суда так и не дошло, хотя заявление и результаты медэкспертизы были приложены. А теперь вот дошло до настоящего убийства.

Напомним, недавно Садальский высмеял слова Максима Галкина о цензуре на телевидении, которые он произнес на гастролях в Новосибирске. Актер отметил, что обвиняя всех, Максим Галкин не привел ни одного конкретного примера. И добавил, что он сам, например, может говорить, все, что захочет.