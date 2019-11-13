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Голод не тетка: макаки научились сотрудничать, чтобы добыть еду

Приматы показали потрясающие способности к обучению.

Голод не тетка: макаки научились сотрудничать, чтобы добыть еду
Фото: Pixabay.com

Макаки считаются довольно агрессивными животными, рьяно отстаивающими свою территорию и независимость. Но иногда обстоятельства бывают сильнее нас. Двоим макакам пришлось научиться командной работе ради общей цели.

Ученые Университета Осаки провели эксперимент и выяснили, что обезьяны вполне способны на сотрудничество. Для этого двоих животных поместили в одну клетку. За сеткой расположили тяжелый деревянный поднос с едой на колесах.

Для того, чтобы пододвинуть поднос к клетке макакам нужно было синхронно тянуть за веревки. Если бы только одна из обезьян потянула веревку, стойка повернулась бы вбок, и еда осталась бы недоступной. Всего эксперимент провели 1500 раз на двух разных типах макак.

В 60% испытаний обезьяны быстро поняли, что к чему и научились договариваться. Полученные данные свидетельствуют о том, что у обезьян есть базовые возможности для совместной работы, передает Asahi.

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Голод не тетка: макаки научились сотрудничать, чтобы добыть еду
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