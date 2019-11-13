Подвинься, Ким: «Живой Кен» рассказал, как сделал бразильские ягодицы

«Живой Кен» Родриго Альвес на сегодняшний день, пожалуй, один из самых эпатажных знаменитостей по всему миру. Таблоиды часто называют 36-летнего мужчину фриком, но сам он уверяет, что делает операции не для известности, а потому что ищет себя.

В анамнезе модели более 60 операций — ринопластика, абдоминопластика, изменение формы губ, подбородка, вживление различных имплантов. Некоторые хирургические вмешательства едва не стоили звезде жизни, однако его это не останавливает.

На днях он признался, как ему удалось добиться бразильских ягодиц, почти, как у Ким Кардашян. По словам Альвеса, он решился на операцию по фальшивому прессу. Сперва шесть новеньких «кубиков» на животе радовали его, но затем он начал замечать, что на фоне остального тела они выглядят нелепо.

Тогда «Кен» вновь лег на стол и на этот раз ему сделали масштабную липосакцию. Весь жир, откачанный с живота и спины, врачи ввели ему в ягодицы и бедра, придав им идеальную форму.

К слову, Альвес все чаще просит не сравнивать его с другом Барби, потому что он никогда не имел цели быть похожим на него.

«Я хочу быть новым человеком. Я умный человек. Я не хочу, чтобы меня сравнивали с кем-то, кто выглядит, как кукла. Это не то послание, которое я хочу донести до мира», — цитирует Альвеса Daily Mail.