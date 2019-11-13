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Ученые выяснили, что ругать собак вредно для здоровья

Неправильное воспитание может провоцировать развитие проблем со здоровьем.

Ученые выяснили, что ругать собак вредно для здоровья
Фото: Pixabay.com

Воспитание собаки — процесс не из легких, это подтвердит любой заводчик. Иной раз питомец делает что-то по настоящему опасное, после чего его хочется наказать для профилактики подобного поведения в будущем. Но ученые предупреждают, что делать этого не следует.

Специалисты Университета Порту в Португалии исследовали 2 домашних собаки, 42 собаки из обучающих школ для собак, использующих награды и 50 собак из обучающих школ, использующих наказания.

У животных были взяты анализы, в том числе на гормон стресса — кортизол. Эксперты выяснили, что даже незначительные крики способны поднять у животных уровень кортизола. Это вызывает тревогу и, как следствие, еще большее непослушание питомца.

В свою очередь собаки, получающие положительное подкрепление за хорошее поведение, остаются более любопытными, уравновешенными и более послушными, ведь они ожидают за это награду, сообщает People.

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Ученые выяснили, что ругать собак вредно для здоровья
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