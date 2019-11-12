«Не рассчитала силы»: подопечная Тимати Клава Кока попала в больницу

С незавидной периодичностью попадает в больницу подопечная Тимати, артистка Клава Кока. В октябре прошлого года ей пришлось отменить свой первый гастрольный тур. После одного из концертов у нее резко ухудшилось самочувствие и девушку экстренно госпитализировали в одну из клиник Екатеринбурга.

Вот и сейчас звезда лейбла Black Star находится в стационаре. Об этом Клава сообщила на своей странице в социальной сети Instagram. Артистка призналась, что афишировать свои неприятности ей не хотелось, но раз все волнуются за нее, Кока решила написать о госпитализации.

«Сейчас все нормально, я нахожусь под наблюдением лучших врачей. Я просто не рассчитала свои силы и организм дал сбой», — отметила девушка. Сейчас угрозы ее жизни нет.

Издание Super напоминает, что Клава Кока попала в клинику, вернувшись из Израиля. У нее поднялась температура и девушка потеряла сознание. Потом Клаве стало хуже, и ее увезли в больницу.