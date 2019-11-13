10 000 человек по всему миру соревновались за право стать хозяином собаки Чудо

Собакам из приюта часто сложно найти себе новых хозяев. Люди не хотят заводить взрослых питомцев неопределенных пород и часто со сложными характерами и болезнями. Но все это не касается собаки по имени Чудо, ведь за ней выстроилась огромная очередь.

Во время урагана Дориан на собаку упал кондиционер, пригвоздив к земле. Сверху засыпало обломками домов и мусором. Она не могла встать и даже пошевелиться, но возле ее морды на счастье оказалась лужа, до которой она могла дотянуться и лакать. Животное избежало обезвоживания и продержалось под обломками месяц, пока ее не нашли.

Ее назвали Чудо, потому что история ее выживания действительно мало похожа на реальность. Волонтеры забрали ее в в Южную Флориду, где Чудо каждый день проходила физиотерапию и сеансы массажа, чтобы вновь научиться ходить. После этого ветеринары и добровольцы, ухаживающие за собакой, объявили конкурс на лучшую семью, которая приютила бы собаку.

Люди каждый день писали письма и присылали видеопрезентации, на которых доказывали, что именно у них Чудо будет чувствовать себя лучше всего. Набралось 10 000 кандидатов со всего мира. В итоге победителем была выбрана семья из округа Палм-Бич. Родители решили, что их маленькие дочки должны научиться заботиться о ком-то. Восьмилетняя Джейн, пятилетняя Кейт и трехлетняя Клэр с нетерпением ожидают приезда Чудо в их дом, сообщает Orlandosentinel.