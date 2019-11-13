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Воды слонам: засуха в Зимбабве убивает сотни диких животных

Длительное отсутствие дождей вызвало кризисную ситуацию в Национальном парке.

Воды слонам: засуха в Зимбабве убивает сотни диких животных
Фото: Pixabay.com

В экстремальной ситуации человек может продержаться без воды неделю. У животных, особенно крупных млекопитающих, этот срок больше, но так же не бесконечен. В Зимбабве в отсутствии дождей начали погибать слоны, жирафы и другие обитатели.

Представитель Национального парка Зимбабве и Управления по охране дикой природы Тинаше Фараво заявил, что только в октябре в национальном парке Хванге погибло не менее 200 слонов. От недостатка воды умирают буйволы, жирафы и импалы.

Ситуация, по его словам, может улучшиться только, если пойдут дожди. Сейчас животные начали массово массово переселяться на соседние территории в поисках пищи и воды. Пострадали от засухи и птицы. Они способны размножаться только в гнездах на определенной высоте, а деревья сбивают голодные слоны.

Переселение обитателей национального парка опасно и для людей. В 2019 году 33 человека погибло от нападений диких животных. В настоящее время руководство парка намерено еревезти 600 слонов, двух гордых львов и других животных из заповедника Save Valley на юго-востоке в менее перегруженные парки, сообщает Foxnews.

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Воды слонам: засуха в Зимбабве убивает сотни диких животных
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