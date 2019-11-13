Кошка Картошка с необычной внешностью стала звездой Инстаграма

Мы уже следили за жизнью Грустного кота, кота Полковника и, что уж там, продолжаем ждать новых выпусков о жизни Мару. Но удержать славу не так просто, как получить, тебя всегда готовы заменить более молодые конкуренты.

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То же произошло и у кошек. В Сети набирает популярность аккаунт в Инстаграм, принадлежащий кошке по имени Картошка. На первый взгляд, это самое обычное животное, но присмотревшись можно увидеть, что у нее совершенно незабываемый взгляд.

Глаза у Картошки очень выпуклые, как у куклы или мультперсонажа, к тому же косые и на разной высоте. Хозяйка кошки взяла ее из приюта два года назад и выложила фотографию в Интернет. Подписчики сразу обратили внимание на уморительную морду Картошки и стали просить больше новых снимков.

Тогда владелица завела кошке отдельный аккаунт. Очень скоро в нем набралось боле 50 000 подписчиков. Хозяйка признается, что не знает, почему ее питомица так странно выглядит, но пока она здорова и счастлива ей все равно, передает Mirror.