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Кошка Картошка с необычной внешностью стала звездой Инстаграма

Животное имеет необычный дефект, который делает ее очень запоминающейся.

Кошка Картошка с необычной внешностью стала звездой Инстаграма
Фото: Pixabay.com

Мы уже следили за жизнью Грустного кота, кота Полковника и, что уж там, продолжаем ждать новых выпусков о жизни Мару. Но удержать славу не так просто, как получить, тебя всегда готовы заменить более молодые конкуренты.

То же произошло и у кошек. В Сети набирает популярность аккаунт в Инстаграм, принадлежащий кошке по имени Картошка. На первый взгляд, это самое обычное животное, но присмотревшись можно увидеть, что у нее совершенно незабываемый взгляд.

Глаза у Картошки очень выпуклые, как у куклы или мультперсонажа, к тому же косые и на разной высоте. Хозяйка кошки взяла ее из приюта два года назад и выложила фотографию в Интернет. Подписчики сразу обратили внимание на уморительную морду Картошки и стали просить больше новых снимков.

Тогда владелица завела кошке отдельный аккаунт. Очень скоро в нем набралось боле 50 000 подписчиков. Хозяйка признается, что не знает, почему ее питомица так странно выглядит, но пока она здорова и счастлива ей все равно, передает Mirror.

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Кошка Картошка с необычной внешностью стала звездой Инстаграма
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