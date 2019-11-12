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«В другое платье я не влезла»: Регина Тодоренко заметно выделялась на премии «Женщина года»

Звезда в платье от известного дизайнера очаровала гостей на церемонии журнала Glamour.

«В другое платье я не влезла»: Регина Тодоренко заметно выделялась на премии «Женщина года»
Регина Тодоренко. Фото: Лика Брагина

В Геликон-опере в Москве 12 ноября награждали «Женщин года» по версии журнала Glamour — в разных номинациях. Нет ничего удивительного в том, что все гости мероприятия тщательно выбирали наряды для вечеринки.

К примеру, гости оценили образы девушек из группы «Фабрика», которые прибыли на мероприятие в полном составе. Артистки надели костюмы в одном стиле с огромными цветами на груди. 

Группа «Фабрика»
Группа «Фабрика». Фото: Лика Брагина

Не менее элегантно выглядела и Анна Чурина. Актриса предпочла черный жакет с глубоким декольте. 

Анна Чурина
Анна Чурина. Фото: Лика Брагина

Оксана Акиньшина пришла в платье из пайеток.

Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина. Фото: Лика Брагина

Черный цвет выбрали также Екатерина Одинцова, которая пришла на мероприятие с дочерью, и Наталья Подольская. 

Наталья Подольская и Екатерина Одинцова с дочерью
Наталья Подольская и Екатерина Одинцова с дочерью. Фото: Лика Брагина

А вот Наталья Бардо надела короткое белое платье с асимметричным верхом. 

Наталья Бардо
Наталья Бардо. Фото: Лика Брагина

Однако только одна гостья появилась в ярко-красном наряде — Регина Тодоренко. «Я вижу, что сегодня все в черном. Какой-то total black. А у меня красный — почему-то сегодня такое настроение. Это платье от дизайнера David Koma. Мне его прислали из Лондона, что очень приятно. И просто в другое я не влезла», — рассказала Teleprogramma.pro телеведущая. 

Регина объяснила, почему эта премия для нее играет особую роль. «Ранее я понимала гламур как шик, лоск, какая-ту нарочитость. А сейчас гламур — это символ женственности. Женщина не должна забывать, что необходимо быть трепетной, трогательной, женственной, нежной, красивой, но при этом целеустремленной, немного мужественной и уверенной в себе», — поделилась Тодоренко. «Девушка в стиле «гламур» для меня — главный редактор журнала Иляна Эрднеева», — добавила она.  

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Тэги:

GlamourАнна Чуринагруппа "Фабрика"Екатерина ОдинцоваНаталья БардоНаталья ПодольскаяОксана АкиньшинаРегина Тодоренко
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«В другое платье я не влезла»: Регина Тодоренко заметно выделялась на премии «Женщина года»
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