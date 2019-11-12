«В другое платье я не влезла»: Регина Тодоренко заметно выделялась на премии «Женщина года»

В Геликон-опере в Москве 12 ноября награждали «Женщин года» по версии журнала Glamour — в разных номинациях. Нет ничего удивительного в том, что все гости мероприятия тщательно выбирали наряды для вечеринки.

К примеру, гости оценили образы девушек из группы «Фабрика», которые прибыли на мероприятие в полном составе. Артистки надели костюмы в одном стиле с огромными цветами на груди.

Не менее элегантно выглядела и Анна Чурина. Актриса предпочла черный жакет с глубоким декольте.

Оксана Акиньшина пришла в платье из пайеток.

Черный цвет выбрали также Екатерина Одинцова, которая пришла на мероприятие с дочерью, и Наталья Подольская.

А вот Наталья Бардо надела короткое белое платье с асимметричным верхом.

Однако только одна гостья появилась в ярко-красном наряде — Регина Тодоренко. «Я вижу, что сегодня все в черном. Какой-то total black. А у меня красный — почему-то сегодня такое настроение. Это платье от дизайнера David Koma. Мне его прислали из Лондона, что очень приятно. И просто в другое я не влезла», — рассказала Teleprogramma.pro телеведущая.

Регина объяснила, почему эта премия для нее играет особую роль. «Ранее я понимала гламур как шик, лоск, какая-ту нарочитость. А сейчас гламур — это символ женственности. Женщина не должна забывать, что необходимо быть трепетной, трогательной, женственной, нежной, красивой, но при этом целеустремленной, немного мужественной и уверенной в себе», — поделилась Тодоренко. «Девушка в стиле «гламур» для меня — главный редактор журнала Иляна Эрднеева», — добавила она.