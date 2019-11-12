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Не чудовище: соседка историка Соколова рассказала о его жизни с убитой аспиранткой

Девушка никогда не проявляла агрессии к доценту, только плакала.

Не чудовище: соседка историка Соколова рассказала о его жизни с убитой аспиранткой
Убитая Соколовым Анастасия Ещенко. Фото: Anastasia Eshchenko/facebook.com

Соседка по лестничной клетке историка Олега Соколова, сознавшегося в том, что он убил и расчленил жившую с ним аспирантку Анастасию Ещенко, рассказала о том, как доцент жил с молодой возлюбленной.

По словам женщины, хоть преподаватель и называл свою сожительницу в суде «чудовищем», все было совсем наоборот. Девушка не проявляла агрессии ко взрослому мужчине. Она больше плакала, когда он толкал ее по комнате и просила оставить ее в покое.

«Наша семья и вообще весь дом шокирован произошедшим. Кошмар, я никогда не понимала этой инстинктивной жестокости в людях», — цитирует петербурженку «МК».

Она отметила, что Соколов нередко устраивал пьяные тусовки с ссорами и драками. Бывало, в дом заглядывала полиция, чтобы успокоить скандалившего преподавателя. Шуметь после 22 часов для него было в порядке вещей, а вот молодую сожительницу доцента никогда и слышно не было. Соседи вообще не понимают, что их связывало, кроме, если только, невероятной любви.

А вообще, преподаватель предпочитал именно девушек гораздо моложе себя. Его знакомые рассказывают, что молодая красавица рядом была для него признаком статуса. Его предыдущие супруги переставали ему нравиться, когда взрослели.

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Олег СоколовПреступлениеСанкт-ПетербургСПБГУУбийца
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Не чудовище: соседка историка Соколова рассказала о его жизни с убитой аспиранткой
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