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«Наследники Бандеры пытаются устроить мне расправу»: СБУ завела два дела на Соловьева

Российский ведущий удивлен, как на Украине смотрят его передачи, если они там запрещены.

«Наследники Бандеры пытаются устроить мне расправу»: СБУ завела два дела на Соловьева
Владимир Соловьев - персона нон-грата на Украине. Фото: Komsomolskaya Pravda

На российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели два уголовных дела. Шоумена подозревают в посягательстве на территориальную целостность Незалежной.

Заявление на него написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который громогласно сообщил об этом в социальной сети. Попади Соловьев в руки СБУ, ему грозит от 3 до 12 лет тюрьмы.

Российский телеведущий в ответ только посмеялся над защитниками Украины, напомнив, что на ее президента Януковича тоже было заведено два уголовных дела.

«Нам говорили, что придет Зеленский и все изменится. Но ничего так и не меняется. Каратель Одессы (Гончаренко. — Прим. авт.) в прямом эфире радовался тому, как он сжег людей. Теперь он написал донос. Гордые наследники дела Бандеры и Шухевича это подхватили. Я — еврей. Как меня может удивлять тот факт, что наследники Бандеры пытаются устроить мне расправу? Никак», — цитирует Соловьева «Комсомольская правда».

Ведущий напомнил, что не является гражданином Украины и въезд в эту страну ему запрещен. Его программы также официально запрещены властями. На фоне этого журналист удивился, как депутат Рады их смотрит, чтобы обвинять его в посягательстве на чью-либо целостность.

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Тэги:

Верховная радаВладимир Соловьевполитикауголовное делоУкраина
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«Наследники Бандеры пытаются устроить мне расправу»: СБУ завела два дела на Соловьева
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