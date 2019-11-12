Актер Евгений Воскресенский спустя годы обрел дочь, но не надолго

Евгений Воскресенский когда-то дебютировал в фильме Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты». Сейчас он знаменитый актер театра и кино. О личной жизни 60-летнего артиста мало что известно. Однако недавно объявилась его предполагаемая внебрачная дочь Анна Кортье. О том, что российский актер может быть ее отцом, она узнала несколько лет назад. Девушка сделала ДНК-тест в одной из швейцарских клиник. Экспертиза доказала, что Воскресенский — ее отец.

В студии передачи «На самом деле» артист рассказал, что у него был роман с девушкой из Швейцарии Мартиной Блонше в 1989 году. Они даже хотели пожениться. Но Евгений в последний момент передумал и женился на другой. Назло возлюбленному Мартина тоже сыграла свадьбу, но в итоге девушка так и не смогла пережить предательство. Спустя два года она накладывает на себя руки. Анна рассказала, что после смерти мамы жила в детском доме, а потом ее удочерила швейцарская семья.

По словам девушки, она узнала, что ее воспитывали неродные родители, в 16 лет. «Когда мне уже исполнилось 18 лет, я решила проверить свою биологическую историю», — отметила героиня. «Я получила результат теста 29 октября», — добавила она. Гости в студии сразу уточнили, что у Воскресенского нет наследников, а значит Анна станет той, кто получит его состояние. «Я не бедная. Я работаю в туристическом агентстве, у меня есть недвижимость», — ответила на это героиня.

Анна разыскала подругу своей мамы, которая ей рассказала о единственной большой любви Мартины. Так девушка узнала, что ее отцом является русский актер. Она вышла с ним на связь и попросила сделать ДНК-тест. Сейчас Воскресенский пишет книгу о женщине, которую любил — это Мартина. Возможность обрести дочь стала для него радостью. Когда он появился в студии, то у него перехватило дыхание. «Я очень хотел тебя увидеть. Жаль, что Мартины уже нет с нами», — сказал Евгений.

Он отметил, что не знал о беременности Мартины. Актер предположил, что она могла родить ребенка от своего мужа Пьера. «Женщина всегда знает, от кого ребенок. Если она в письме мне не написала об этом, значит есть сомнения. Она бы приехала с ребенком в Москву», — поделился своими переживаниями Воскресенский. После этого полиграфологи рассказали, что во время проверки Анна неожиданно стала реагировать на русские слова, хотя говорит по-французски. Это смутило экспертов. Также оказалось, что девушка соврала о том, где училась. Выяснилось и то, что она приехала не из Женевы. А проверка на детекторе лжи показал, что Анна не проводила ДНК-тест. Девушка оказалась мошенницей. «Очень жаль», — сказал после этого Воскресенский.