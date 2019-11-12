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Публичная пощечина: Собчак назвали худшим журналистом всех времен

Продюсер группы «Ласковый май» набросился на женщину в своем Instagram.

Публичная пощечина: Собчак назвали худшим журналистом всех времен
Ксения Собчак. Фото: Иванко Юлия/Архив "КП"

Внезапное заявление от продюсера группы «Ласковый май» появилось в Instagram. Андрей Разин назвал Ксению Собчак «самой безбашенной, самой провокационной особой в современной журналистике». Но если эти слова еще можно счесть в какой-то степени приятными, то дальше позитив кончается:

«Со всей ответственностью заявляю, что она действительно худший журналист всех времён и народов».

Лично прочесть слова продюсера можно в этом посте:

Официального объяснения о причинах появления столь громких слов Андрей пока не дал, но заметил, что обладает большим опытом в журналистике и знает, о чем говорит.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда звезды возмущаются методами журналистской работы Ксении. В конце апреля Анастасия Волочкова записала весьма эмоциональное видео, которое подписала коротко и ясно: «Ксюша, ты Совесть продала!»

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Тэги:

«Ласковый май»Андрей РазинКсения Собчак
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Публичная пощечина: Собчак назвали худшим журналистом всех времен
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