Бедность и отсутствие бесплатной медпомощи заставляют россиян просыпаться по ночам в поту

Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил россиян на предмет их самых больших страхов. Лидерами топа стали социальная несправедливость, вероятность остаться без денег и отказ от бесплатной медицинской помощи. Примечательно, что социальная несправедливость чаще всего волнует людей более старшего возраста – начиная от 35 лет и заканчивая 60. Всего же переживают из-за этого около 70% человек – это на 4% больше, чем в опросе прошлого года.

Страх остаться бедным также свойственен более зрелым людям – от 45 до 79 лет. Своей главной фобией его назвали 63%. Третьей же стала боязнь отказа от медицинской помощи – о ней беспокоятся 58%.

Значительное снижение, как отмечает РБК, ВЦИОМ зафиксировал в пункте «рост цен на продукты». Если раньше сразу 70% россиян боялись резкого ценового взлета, то теперь об этом задумывается лишь 58%. В целом список опасений не изменился – в нем по-прежнему присутствуют война, беспорядки внутри страны, потеря работы и рост преступности.