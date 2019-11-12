«Свободны!»: вспылившая Татьяна Тотьмянина резко осадила хейтеров

Она призвала всех, кому не нравится, покинуть ее страницу в соцсети.

Татьяна Тотьмянина оказалась не из тех, кто будет терпеть нападки в свой адрес, хоть и виртуальные. Недавно фигуристка отправилась с детьми во Францию и поделилась на своей странице в Instagram снимком, сделанным на уютных французских улицах.

Но вместо того чтобы порадоваться за спортсменку, подписчики обрушились на нее с критикой, упрекнув, что она вынуждает детей прогуливать школу. Помимо этого знаменитость назвали непатриотичной и меркантильной. Подобные рассуждения так удивили фигуристку, что она решила четко обозначить границы дозволенного.

Спортсменка отметила, что не потерпит вторжения в ее личную жизнь и всем хейтерам посвятила следующий пост: «Кому не нравлюсь я, мой муж, дети, образ жизни, расписание, выбор стран — СВОБОДНЫ!!!!»

Она напомнила всем завистникам и недоброжелателям, что не потерпит оскорблений.

«Я не позволю на моей территории самоутверждаться особям, которые даже не представляют, чего мне стоит сегодняшний день», — заявила спортсменка.

Сейчас у Татьяны Тотьмяниной не самые лучшие времена. Недавно она перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Врачи диагностировали новообразование, но, к счастью, диагноз не подтвердился, — пишет сайт Актуальные новости.