Марк Шагал за 1 рубль: на аукционе выставлена картина известного авангардиста

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги картину Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак», 1926 года. На сайте учреждения отмечено, что лот обладает авторской подписью «Chagall» и имеет сертификат подлинности Комитета Марка Шагала.

Произведение нарисовано гуашью, первым его владельцем был художник, голливудский сценарист и режиссер Жан Негулеско. Когда он умер в 1993 году, наследники начали распродавать его коллекцию живописи. В 2009 году картину купила на аукционе Sotheby’s лондонская галерея Leicester Galleries, которая затем ее перепродала.

Историки культуры отмечают, что данная колокольня несколько раз встречалась на полотнах Шагала. Она была видна из его окна, когда он жил во французской провинции Оверни, и очень впечатлила художника.

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Аукцион начнется 16 ноября в 19 часов. До этого времени дом принимает заочные ставки, а пока картина стоит всего 1 рубль. Не стоит удивляться, все лоты «Литфонда» изначально выставляются за один деревянный, а уже потом начинается горячая гонка.