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Марк Шагал за 1 рубль: на аукционе выставлена картина известного авангардиста

Художник нарисовал ее, когда жил во Франции.

Марк Шагал за 1 рубль: на аукционе выставлена картина известного авангардиста
Марк Шагал, 1960-ые годы. Фото: Russian Look

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги картину Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак», 1926 года. На сайте учреждения отмечено, что лот обладает авторской подписью «Chagall» и имеет сертификат подлинности Комитета Марка Шагала.

Произведение нарисовано гуашью, первым его владельцем был художник, голливудский сценарист и режиссер Жан Негулеско. Когда он умер в 1993 году, наследники начали распродавать его коллекцию живописи. В 2009 году картину купила на аукционе Sotheby’s лондонская галерея Leicester Galleries, которая затем ее перепродала.

Марк Шагал
Шагал Марк «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак». 1926. Бумага, гуашь. Фото: litfund.ru

Историки культуры отмечают, что данная колокольня несколько раз встречалась на полотнах Шагала. Она была видна из его окна, когда он жил во французской провинции Оверни, и очень впечатлила художника.

Аукцион начнется 16 ноября в 19 часов. До этого времени дом принимает заочные ставки, а пока картина стоит всего 1 рубль. Не стоит удивляться, все лоты «Литфонда» изначально выставляются за один деревянный, а уже потом начинается горячая гонка.

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аукционживописьискусствоКартинаМарк Шагалхудожник
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Марк Шагал за 1 рубль: на аукционе выставлена картина известного авангардиста
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