Шляпу сними: Бледанс досталось на орехи за несоблюдение дресс-кода в театре

Эвелина Бледанс и Юлия Барановская устроили культурный вечер для своих наследников. Звездные мамы вывели сыновей в Детский музыкальный театр юного актера. День был выбран не случайно, компания попала на мероприятие, посвященное 30-летию театра.

больше по теме «Кошмар!»: Бледанс в лимонном бикини разочаровала отдыхающих в Эмиратах Актрису однако не смутили колкие комментарии.

После Эвелина и Юлия сфотографировались вместе с детьми. Мамы выглядят очень довольные: спектакль оказался отличным, атмосфера — дружная, а компания — проверенная временем.

В театр мамы взяли только младших наследников, Юлия была в компании Арсения, а Эвелина с сыном Семеном.

«Как здорово, что есть театры, ещё и детские, с такой мощной поддержкой государства!» — поделилась с подписчиками Бледанс.

На странице Барановской в Instagram тоже появился снимок с данного мероприятия, но Бледанс там не оказалось. Зато вместе с телеведущей и худруком Детского музыкального театра юного актера Александром Федоровым позирует Сергей Жуков.

«Здорово, что 30 лет назад пришла такая идея — дети на сцене, открытые, интересные и невероятно талантливые. Желаю процветания и долгих лет жизни вашему театру», — делится эмоциями Барановская.

Пользователи лишены возможности оставлять комментарии под фото экс-супруги Андрея Аршавина, а вот на странице у Эвелины Бледанс такая возможность присутствует и многие не удержались от замечаний.

«Надеюсь, что во время спектакля вы сняли шляпу, а иначе, что могли увидеть дети!?)))», — обратились к актрисе подписчики, добавив, что дресс-код не подразумевает головных уборов в помещении — тем более в театре.

Она не стала игнорировать едкий комментарий и поблагодарила за заботу об окружающих, сообщает 5-tv.ru.