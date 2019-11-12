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Двое неугомонных экстремистов будут наказаны вновь за запугивание суда

Беспредельщики задержаны и в скором времени им предъявят обвинение.

Двое неугомонных экстремистов будут наказаны вновь за запугивание суда
Фото: КП/Булатов Алексей

В Москве двое отъявленных экстремистов обвиняются в запугивании суда. В Следственном комитете рассказали, что двое местных жителей, которые ранее уже были судимы, выложили в интернете призывы расправиться с сотрудниками Мосгорсуда. Они требовали «сжечь федерального судью», а затем выложили фотографию человека и обозвали его непечатным словом.

Силовики сразу же возбудили два уголовных дела по статьям «Угрозы убийством» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В случае если вина обоих мужчин будет доказана, им может грозить серьезный срок. Сейчас нарушители задержаны, уточняет Следственный комитет. Им предстоит услышать обвинение.

В органах напомнили, что давление на судей и других сотрудников исполнительного органа власти недопустимо и карается юридически.

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Двое неугомонных экстремистов будут наказаны вновь за запугивание суда
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