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Встань и иди: в Англии воскресили собаку, которая была мертва 10 минут

Ветеринару удалось запустить сердце маленького песика.

Встань и иди: в Англии воскресили собаку, которая была мертва 10 минут
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель ожил, побывав на том свете. Фото: B. Rainer/blickwinkel

В Англии кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Каспер чуть было не стал дружелюбным привидением. 13-летний песик умер прямо на глазах своей хозяйки Глории Джексон: просто упал и перестал дышать. Взволнованная женщина тут же понесла его в ветеринарную клинику, где местный врач сделала практически невозможное — воскресила животное.

Как передает канал Fox News, врач Дебора Хоуп установила, что у Каспера были отек легких и сердечная недостаточность. Ветеринар принялась бороться за жизнь собаки, которая была мертва уже 10 минут.

Маленькой собачке провели реанимацию, поставив дыхательную трубку и капельницу. И хотя сама доктор думала, что Каспера уже не спасти, но его сердцебиение и дыхание неожиданно возобновились. Питомец пришел в себя и начал реагировать на окружающих.

«В течение короткого периода Каспер был технически мертв, и если бы мы не предприняли немедленных действий, или хозяйка опоздала бы на пару минут, не думаю, что мы смогли бы запустить сердце», — призналась доктор Хоуп (по иронии судьбы, на русский фамилия переводится как «надежда»).

Сейчас песик чувствует себя хорошо. «Чудо!» — скажут англичане. «Заживает как на собаке», — добавят русские.

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Встань и иди: в Англии воскресили собаку, которая была мертва 10 минут
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