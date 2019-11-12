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Создан для этой роли: умельцы заменили лицо Ди Каприо в «Великом Гэтсби»

Вместо голливудского артиста роль Гэтсби исполнил его «голос» — Сергей Бурунов.

Создан для этой роли: умельцы заменили лицо Ди Каприо в «Великом Гэтсби»
Сергей Бурунов. Фото: Безбородова Кристина/Архив "ЭГ"

Технология дипфейк, или замены лиц все глубже проникает в современный мир. Все чаще можно встретить видеоролики и даже целые фильмы, в которых лица одних актеров довольно органично заменены на других, например как вам «Матрица», где в главных ролях будет не Киану Ривз, а Уилл Смит, которого изначально звали на эту роль?

На Youtube-канале Andrew Chaushesku появился забавный видеоролик, в котором лицо Леонардо Ди Каприо из фильма «Великий Гэтсби» заменено на лицо актера театра, кино и озвучивания — Сергея Бурунова. Основная ирония заключается в том, что именно Сергей озвучивает голливудского актера при дубляже блокбастеров, именно его голос мы слышим, когда на экране открывает рот Ди Каприо.

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Тэги:

киноЛеонардо Ди КаприоСергей Бурунов
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Создан для этой роли: умельцы заменили лицо Ди Каприо в «Великом Гэтсби»
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