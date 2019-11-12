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Комик Ильяс Хасанов разбился в страшном ДТП

Звезда КВН умер, не приходя в сознание.

Комик Ильяс Хасанов разбился в страшном ДТП

Как стало известно, авария случилась еще 8 ноября. Комедиант и основатель движения стендаперов Уфы Ильяс Хасанов двигался по трассе «Уфа-Москва» с высокой скоростью и на полном ходу столкнулся с КАМАЗом. Машина артиста от удара возгорелась. 

В ДТП на месте погибла основатель татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. Остальных пассажиров извлекли из машины и госпитализировали. Помимо Хасанова, среди них были Руслан Тюпа, Руслан Харисов и Екатерина Захарова. Тюпу отправили в реанимацию, а у Харисова и Захаровой травмы оказались не слишком тяжелыми. Ильяс Хасанов же скончался 12 ноября, не приходя в сознание. Поклонники и друзья выражают соболезнования его близким и родным на странице артиста в соцсетях. 

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БашкирияДТПКВНстендапстендап-комикиУфа
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Комик Ильяс Хасанов разбился в страшном ДТП
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