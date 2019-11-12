Комик Ильяс Хасанов разбился в страшном ДТП

Как стало известно, авария случилась еще 8 ноября. Комедиант и основатель движения стендаперов Уфы Ильяс Хасанов двигался по трассе «Уфа-Москва» с высокой скоростью и на полном ходу столкнулся с КАМАЗом. Машина артиста от удара возгорелась.

В ДТП на месте погибла основатель татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. Остальных пассажиров извлекли из машины и госпитализировали. Помимо Хасанова, среди них были Руслан Тюпа, Руслан Харисов и Екатерина Захарова. Тюпу отправили в реанимацию, а у Харисова и Захаровой травмы оказались не слишком тяжелыми. Ильяс Хасанов же скончался 12 ноября, не приходя в сознание. Поклонники и друзья выражают соболезнования его близким и родным на странице артиста в соцсетях.