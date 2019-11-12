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33-летняя Пелагея кокетливо намекнула на вторую беременность

Вместе с мужем-хоккеистом Иваном Телегиным знаменитость воспитывает двухлетнюю дочь Таисию.

33-летняя Пелагея кокетливо намекнула на вторую беременность
Пелагея (Фото: Globallookpress.com)

Пелагея вместе с другими артистами отечественного шоу-бизнеса приняла участие в недавнем концерте. Мероприятие было посвящено 10-летию «Крокус Сити Холла». За кулисами шоу, общаясь с журналистами исполнительница народных песен обмолвилась о возможной беременности. Провокационный вопрос о пополнении в семействе Телегиных нисколько не смутил наставницу «Голос. Дети». По информации изданий светской хроники, артистки спросили о том, когда она планирует завести второго ребенка.

«Не знаю, может быть, и сейчас!» — цитирует «Собеседник» слова Пелагея.

Напомним, что вместе с мужем-хоккеистом Иваном Телегиным певица воспитывает двухлетнюю Таисию. Маленькую наследницу артистка считает исключительно папиной дочкой. По словам Пелагеи, крохе заучивать и читать стихи. А не в день рождения Александры Пахмутовой дочка Телегина исполнила одну из песен пианистки и композитора.

«Надежда — мой компас земной,
А удача — награда за смелость…» — голосила в кадре Тая.

Звездная мама не сомневается, что ее кроха наделена артистизмом, однако давить на ребенка с выбором творческой профессии Пелагея не собирается. Пока малышке нравится смотреть мамины выступления по телевизору. Таисия уже не раз говорила родителям о том, что в будущем она станет известно певицей.

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33-летняя Пелагея кокетливо намекнула на вторую беременность
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