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В день выписки жены из роддома Ульянов был занят с Судзиловской

По словам актера, играть постельные сцены в кино – часть его профессии.

В день выписки жены из роддома Ульянов был занят с Судзиловской
Ульянов участвовал в пробах с Судзиловской, а жена была в роддоме/http://globallookpress.com/

Актер Дмитрий Ульянов в студии программы «Судьба человека» рассказал, как относится к постельным сценам в кино. Ему очень часто приходится их играть. Причем с очень известными актрисами. В студии также появилась его супруга Юлия, которая рассказала, как относится к работе мужа.

Дмитрий Ульянов. Фото
Ульянов спокойно относится к постельным сценам/http://globallookpress.com/

«В день, когда он должен был меня забирать из роддома с сыном Борей у него, вдруг организовались пробы. Ну вот как так? Меня должен встречать муж, а у него пробы. Причем я помню, что с Олесей Судзиловской. И я весь день прорыдала пока ждала его с этих проб. Потому что я уже была доведена в этой больнице. Это к тому — что значит быть женой артиста», — заметила Юлия Ульянова.

При этом ведущий Борис Корчевников заметил, что у Ульянова действительно очень много ролей, где приходится участвовать в откровенных сценах. «То с Ольгой Ломоносовой, то с Еленой Кориковой. Сколько же актрис побывало в ваших объятьях и объятьях ваших героев? Юле, наверное, видеть это не очень приятно», — заявил Борис Корчевников.

«Я легко к этому отношусь. У меня не возникает приступов ревности. Может быть потому что я сама работала в кино», — заметила Юлия Ульянова. Со своей стороны, ее супруг добавил: «На последней картине, в которой я снимался, все женщины моего героя приехали – его жена бывшая, две любовницы. И со всеми постельные сцены. Они вот так прямо менялись, менялись. А я вот прямо был без костюма. Они приходили, ложились, уходили. Мы все так делали по-быстренькому, по-деловому. Только ракурсы меняли. Это часть профессии. Это как драться в кадре, также и целоваться в кадре».

«Другие артисты рассказывают, что так они влюбляются в своих партнерш. Ну вот мне повезло, что у него другое отношение к этому», — добавила Юлия Ульянова.

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Тэги:

Дмитрий УльяновЕлена КориковаОлеся СудзиловскаяПрограмма "Судьба человека"Юлия Ульянова
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В день выписки жены из роддома Ульянов был занят с Судзиловской
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