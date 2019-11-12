Сябитова советует отбросить стыдливость и подавать мужчинам «любовные сигналы»

Роза Сябитова на личной страничке в Instagram то и дело публикует экспертные советы, касающиеся личной жизни потенциальных невест. Соведущая Ларисы Гузеевой в ток-шоу «Давай поженимся» на Первом канале не стала скрывать: мужчины любят девушек, которые демонстрируют им свою заинтересованность. Телесваха призывает женщин подавать возможным кавалерам исключительно любовные сигналы. Таким образом, молодые люди могут оставить за собой право проявить инициативу при знакомстве.

Наставляя девушек, Сябитова не забыла упомянуть важную деталь. По словам телеведущей, многие допускают фатальные ошибки — начиная давить на потенциального жениха, переусердствуя там, где нужно уступить. Нельзя делать все за своего мужчину: в последствии он будет этим бессовестно пользоваться, уверена телесваха.

Напомним, что сама Сябитова не скрывала, что развелась с последним мужем — Юрием Андреевым, устав от постоянных семейных конфликтов и рукоприкладства. При этом соведущая Ларисы Гузеевой призналась, что сейчас ее экс-возлюбленный живет с другой женщиной, несмотря на то, что она предала огласке нелицеприятную историю с участием Андреева. Сама бизнесвумен не понимает, как можно допускать избиение и насилие в семье.