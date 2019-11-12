Пиво крепчает: в России могут измениться стандарты производства пенного

Создатели и реализаторы предлагают внести в технический регламент поправки, связанные с градусной нормой.

Пиво может стать крепче. Производители пенного напитка предложили внести изменения в технический регламент «О безопасности алкогольной продукции». В нем отмечается, что максимально допустимый градус пива не может превышать 7, самого же пива не должно быть меньше 40%.

«Известия» отмечают, что в качестве аргумента «за» в Союзе производителей алкогольной продукции озвучивают зарубежный опыт производства. Так,в Европе есть производители, которые выпускают пенное с крепостью выше 7, однако обменять отечественную продукцию на зарубежную по бартеру не представляется возможным из-за отсутствия необходимых технических норм.

В пресс-службе Минфина резюмировали – варианты поправок действительно рассматриваются, однако окончательного решения пока не принято.