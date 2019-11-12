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Шутки кончились: генпрокуратура возбудила шесть уголовных дел против кинокомпаний

Создатели шедевров брали деньги взаймы у «Фонда кино», а вот возвращать долги не спешили.

Шутки кончились: генпрокуратура возбудила шесть уголовных дел против кинокомпаний
Режиссер Сарик Андреасян. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

По информации официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного, было заведено сразу шесть уголовных дел по факту уклонения от возврата субсидий в «Фонд кино».

Как сообщает канал «Эфир», в данный момент проводятся 13 проверок и не исключено, что число уголовных дел только возрастет. Напомним, «Фонд кино» финансирует создание российских фильмов — вы можете написать сценарий, подготовить концепт, защитить его перед экспертами и получить несколько миллионов на съемки. Ну это в теории, в реальности же далеко не все получат деньги, а если и получат, то их нужно будет отдавать — это и есть возвратная основа. Режиссер получает деньги в долг, а после возвращает их назад, на основе прибыли от проката картины. Есть также и невозвратная основа, когда деньги можно не возвращать.

Напомним, в октябре 2018 года глава «Фонда кино» Антон Малышев был отправлен в отставку. На своем посту он провел пять с половиной лет. О причинах, по которым он покидает пост, Малышев сообщать не стал. А в октябре уже 2019 года стало известно, что фильм «Герой» с Димой Биланом в главной роли стоит на первом месте в списке картин-должников.

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Дима БиланкиноФонд кино
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Шутки кончились: генпрокуратура возбудила шесть уголовных дел против кинокомпаний
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