Ульянов полностью оглох на съемках последнего фильма Тодоровского

Актер Дмитрий Ульянов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, как частично потерял слух на съемках картины Петра Тодоровского «Риорита». Это, кстати, последняя картина легендарного режиссера. Как сказал актер, идеального слуха у него больше не будет никогда.

«Тодоровский мне предложил очень интересную роль. Персонажа, который сбежал с войны к жене, потому что ее очень сильно любил и не успел попрощаться. Тогда всех забирали очень быстро на войну. Он в итоге свихнулся. Совершил самострел. Его задержали. И вот расстрел моего экранного персонажа занимает, наверное, минут десять от всего фильма. Я никогда не играл такие тяжелые сцены. Я за это очень благодарен Петру Ефимовичу», — заметил Дмитрий Ульянов.

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Как сказал Ульянов, эту сцену Тодоровский видел вживую на войне. «Мы ее снимали четыре дня. В итоге сам момент расстрела, когда в меня попадают пули, не успевают, как обычно снять. Это все снималось в последний съемочный день. У меня было заряжено все тело. Через меня шли провода. Мне нельзя было поднимать ногу. Иначе бы провода вылезли. И мне забыли заткнуть уши. После выстрелов я сказал: «Ой, мамочки, как больно», — вспомнил актер.

По словам Ульянова, Тодоровский стоял в метре от него, но он не слышал, что тот говорит. При этом самого режиссера точно также контузило много лет назад на войне. Слух к Ульянову вернулся не сразу. «Через год я снимался в Польше. У меня заболело в один из дней ухо. Оказалось, что я не слышу какие-то высокие частоты. Причем с годами сказали мне в больнице, что будет только хуже», — сказал Дмитрий Ульянов.