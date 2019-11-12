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Состояние мальчика, которого мать выбросила из окна 9 этажа, остается стабильным

Четырехлетний малыш по-прежнему находится под наблюдением врачей.

Состояние мальчика, которого мать выбросила из окна 9 этажа, остается стабильным
Ребенок на больничной каталке в детской больнице. Фото: КП/Копалов Андрей

Врачи оценили состояние пострадавшего в Москве четырехлетнего ребенка как стабильное. Напомним, 11 ноября в Бабушкинском районе города с 9 этажа сорвалась местная жительница, а перед этим, по неподтвержденным данным, женщина выбросила двух своих детей. Прибывшие на место медики спасти одного из малышей и мать не смогли – к тому моменту они были уже мертвы.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что старшему сыну Людмилы в тот роковой день удалось выжить. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое, для того, чтобы реабилитировать малыша, медики делают все возможное. Также стало известно, что мальчику четыре года. Переживающие за него люди надеются, что ребенок сможет вернуться к нормальной жизни.

Сейчас, отмечает ТАСС, следственные органы продолжают проверку случившегося. Силовики изучают, в каких условиях жили дети, а также общаются со знакомыми семьи.

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Состояние мальчика, которого мать выбросила из окна 9 этажа, остается стабильным
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