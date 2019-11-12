Уральцу, зарубившему двух кошек, простили жестокое обращение с животными

Дело прекратили из-за того, что мужчина помирился со своей женой, чьих питомцев отправил на тот свет.

На Урале суд закрыл дело о местном жителе, зарубившем топором двух кошек, чтобы напугать жену.

Об этой жуткой истории писала «Комсомольская правда». В городе Сухой Лог 32-летний местный житель вел нетрезвый образ жизни и часто ругался со своей супругой. Как-то летом их ссора дошла до рукоприкладства, и мужчина избил свою благоверную, в результате чего она сбежала к родителям.

В тот же день женщине пришло от мужа жуткое сообщение, что ее кот Кокос и кошка Мура лишились голов, и то же самое ждет их хозяйку. Прямо во дворе живодер казнил животных топором и отправил даме сердца фотографии их изувеченных тел.

Женщина благоразумно обратилась за помощью в полицию, и на мужчину завели уголовное дело за истязание супруги и жестокое обращение с животными. «Палачу» грозил реальный срок, дело дошло до суда, однако на заседании 12 ноября было закрыто, так как семейная пара помирилась.

«Одурманенный алкоголем супруг не контролировал себя: меня обидел, хотел причинить еще большую боль… Что касается кошек, в тот день мы планировали ехать в ветеринарию, чтобы их усыпить. Животные много лет прожили у нас и сильно болели последние годы. Видимо, после нашей размолвки муж решил обойтись без ветеринаров. И со злости отправил фото», — рассказала женщина местной газете «Знамя Победы».

Она добавила, что муж очень сожалеет о содеянном и клянется больше не повторять подобных зверств.

Однако местные зоозащитники и прокуратура недовольны решением суда. Супруги помирились — хорошо, но кровавой расправы над двумя животными это не отменяет. Похоже, что дело еще не окончено.