Кирилла Терешина «Руки-базуки» после операции ждет долгая реабилитация

«Синтолиновый качок» Кирилл Терешин, которого все знают, как «Руки-базуки» перенес операцию по удалению синтола из своих знаменитых рук. Теперь он выглядит, как самый обычный человек. Отметим, что впереди Кирилла Терешина ждет долгая реабилитация и восстановление.

По словам врачей, «синтолиновому качку» очень сильно повезло. Долгое время стоял вопрос ампутации. К счастью, все прошло успешно. Сейчас за молодым человеком ухаживает в больничной палате мама. Она кормит его с ложечки кашей, сообщает телеграм-канал Mash.

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Добавим, что несколько месяцев назад в Instagram супруга футболиста Павла Мамаева, который тогда отбывал срок в колонии, заявила, что она очень хочет помочь Терешину избавиться от синтола в руках. Помогла в итоге девушка или нет «синтолиновому качку» неизвестно.

Отметим, что Кирилл Терешин долгое время гордился своими необычными руками и бицепсами. Чуть ли не каждый день на его страничке в соцсетях появлялись новые снимки. Позже он даже обещал в таком виде сняться в картине Стаса Барецкого «Брат-3». Правда, позже стало известно, что играть в ленте он не будет. Терешин ранее говорил, что у него началось воспаление. Также он высказывался, что после операции ему придется много времени проводить в спортзале, чтобы привести себя в форму.