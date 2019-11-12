НОВОСТИ

Кирилла Терешина «Руки-базуки» после операции ждет долгая реабилитация

«Синтолиновый качок» теперь выглядит, как самый обычный человек.

Кирилла Терешина «Руки-базуки» после операции ждет долгая реабилитация
Терешин перенес операцию/http://globallookpress.com/

«Синтолиновый качок» Кирилл Терешин, которого все знают, как «Руки-базуки» перенес операцию по удалению синтола из своих знаменитых рук. Теперь он выглядит, как самый обычный человек. Отметим, что впереди Кирилла Терешина ждет долгая реабилитация и восстановление.

Кирилл Терешин. Фото
Терешину сделали операцию/http://globallookpress.com/

По словам врачей, «синтолиновому качку» очень сильно повезло. Долгое время стоял вопрос ампутации. К счастью, все прошло успешно. Сейчас за молодым человеком ухаживает в больничной палате мама. Она кормит его с ложечки кашей, сообщает телеграм-канал Mash.

Добавим, что несколько месяцев назад в Instagram супруга футболиста Павла Мамаева, который тогда отбывал срок в колонии, заявила, что она очень хочет помочь Терешину избавиться от синтола в руках. Помогла в итоге девушка или нет «синтолиновому качку» неизвестно.

Отметим, что Кирилл Терешин долгое время гордился своими необычными руками и бицепсами. Чуть ли не каждый день на его страничке в соцсетях появлялись новые снимки. Позже он даже обещал в таком виде сняться в картине Стаса Барецкого «Брат-3». Правда, позже стало известно, что играть в ленте он не будет. Терешин ранее говорил, что у него началось воспаление. Также он высказывался, что после операции ему придется много времени проводить в спортзале, чтобы привести себя в форму.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алана МамаеваКирилл ТерешинСтас Барецкий
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кирилла Терешина «Руки-базуки» после операции ждет долгая реабилитация
Интересно?
Поделись с друзьями: