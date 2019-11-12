Финита ля комедия: «Руки-базуки» вернул свои мышцы в норму

Парень лег в больницу, чтобы выкачать весь синтол, из-за воспаления в организме.

Кирилл «Руки-базуки» Терешин провел операцию по приведению своего тела в нормальное состояние. Как сообщил Интернет-канал Mash, молодой человек оперативно обратился в московскую больницу, узнав, что в его руках начался воспалительный процесс.

Врачи выкачали из тела парня весь синтол, который он вкалывал в себя несколько лет для достижения эффекта титанических бицепсов. При этом сам Кирилл, напомним, позиционировал себя не спортсменом, а фриком.

Новая внешность принесла молодому человеку славу в Интернете, приглашения на множество шоу и даже в кино (в добавок, Терешин нашел себе девушку). Однако людей больше интересовало, как он живет с такими руками, и не боится ли возможных проблем со здоровьем.

И вот эти проблемы настали. Парня преследовали постоянный жар и отеки. Он вынужден был регулярно принимать лекарства, о чем сам рассказывал в социальной сети. Даже рассуждал о том, что может вообще потерять конечности.

Но все-таки настал тот момент, когда игра со здоровьем действительно могла стоить «синтоловому качку» его рук. Теперь парня ждет долгая реабилитация. Сейчас мама кормит Кирилла с ложки, потому как сам он пока не может ухаживать за собой.

Как же его теперь будут называть? Просто «Руки»?