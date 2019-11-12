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«Это исключительно заказ ведущего»: Шульгин прокомментировал слова Михальчик о тирании

По словам продюсера, певица нигде и никогда не сказала про него плохого слова.

«Это исключительно заказ ведущего»: Шульгин прокомментировал слова Михальчик о тирании
Шульгин высказался после программы с Михальчик/http://globallookpress.com/

Продюсер Александр Шульгин впервые высказался после выхода программы «Судьба человека» на канале «Россия-1», где главной героиней была певица Юлия Михальчик. Ведет ее Борис Корчевников. Напомним, что в студии речь зашла о продюсере Александре Шульгине, у которого с исполнительницей был роман. Как известно, звезды встречались непродолжительное время. Михальчик рассказывала, что они летали отдыхать с Шульгиным в Египет на Новый год. Там и случился раздал в отношениях. Продюсер, в частности, хотел, чтобы возлюбленная плавала с маской, а она отказывалась. «В какой-то момент он схватил меня за лицо. Это стало точкой в наших отношениях», — говорила Юлия Михальчик.

Юлия Михальчик. Фото
Михальчик защищала Шульгина/http://globallookpress.com/

«Юля нигде и никогда не сказала про меня плохого слова. Вообще. Эти слова были перековерканы ведущим. Ведущий настойчиво совершенно склонял к этой линии всю программу. Это исключительно заказ ведущего. Вы пересмотрите программу, и сами напишите. Потому что смотреть-то надо тоже уметь. Не только там музыку сочинять или петь. Но еще и смотреть надо, слушать. Юля ничего не сказала, отнюдь даже, совершенно, но трактовано было все по-другому. Выжимка была перевернута. Ну вот это и есть умение некого «кривого зеркала» медиа», — сказал Александр Шульгин.

Ранее Валерия говорила, что ее бывший муж, от которого она родила троих детей, настоящий тиран. Жить с ним под одной крышей она не смогла. В свою очередь Михальчик во время программы сказала, что бывшая жена Шульгина могла бы так и не высказываться о некогда любимом человека. Она не понимает, почему тогда Валерия рожала одного за другим детей от «тирана».

Уже после выхода программы старший сын Шульгина и Валерии Артемий сказал, что его отец изверг и опять-таки тиран. Иметь с ним отношений он не хочет.

Чуть позже свое слово сказал и нынешний супруг Валерии продюсер Иосиф Пригожин. Юлию Михальчик, которая во время программы выгораживала Шульгина, он обвинил в лицемерии. По его словам, исполнительница приходила к нему плакаться, когда Шульгин ее избил. У девушки, как считает Пригожин, было сотрясение мозга. Он не понимает, почему сейчас певица так «переобулась».

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Тэги:

Александр ШульгинБорис КорчевниковВалерияИосиф Пригожинюлия Михальчик
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«Это исключительно заказ ведущего»: Шульгин прокомментировал слова Михальчик о тирании
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