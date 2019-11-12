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«У нас тут приватная встреча»: Малышева опробовала на Ягудине несколько поз

Фигурист воспринял просьбу доктора буквально.

«У нас тут приватная встреча»: Малышева опробовала на Ягудине несколько поз
Елена Малышева/Фото: Борис Кудрявов/КП

Елена Малышева предложила фигуристу Алексею Ягудину попробовать с ней несколько поз. Спортсмен стал гостем программы «Жить здорово» в рамках обсуждения темы самых удобных положений тела для жизни.

Как только Ягудин уселся на специально приготовленный для него диван, рядом с ним тут же оказались сама Малышева и ее соведущий Дмитрий Шубин. Далее спортсмен намекнул – присутствие врача-невролога он считает лишним.

«Что вы здесь делаете? У нас тут, между прочим, приватная встреча», — с хитрой улыбкой развернулся Ягудин к Шубину.

Елена Малышева и Алексей Ягудин
Елена Малышева и Алексей Ягудин/Фото: скриншот передачи «Жить здорово»

Далее Малышева предложила Алексею продемонстрировать публике все, что он может. Показательное выступление фигуриста закончилось одиночным возлежанием на диване – оно, к слову, небезопасно для здоровья, отметила Малышева.

Когда человек лежит на подушке на диване, артерии, снабжающие мозг, пережимаются, в голове и шее появляются боль.

Общими усилиями медики пришли к выводу, что далеко не все позы для горизонтального отдыха могут быть полезны человеку, а некоторые – и откровенно навредить.

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Тэги:

«Жить здорово!»Алексей ЯгудинЕлена МалышеваЗдоровьепозы
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«У нас тут приватная встреча»: Малышева опробовала на Ягудине несколько поз
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