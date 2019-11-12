Эти «премилые» создания спасли не одну сотню людей

В их крови есть очень полезный в медицине реагент.

Эти жуткие, на первый взгляд, создания вполне могли спасти вашу жизнь.

Подковообразные крабы или мечехвосты, ученые нередко называют их «живыми ископаемыми», потому что они обитают на Земле почти полмиллиарда лет. Еще динозавры топтали сушу, а эти крабы уже жили в воде.

Глядя на них, вам, возможно, захочется держаться от этих «милашек» подальше, однако они не раз спасали жизни двуногих. Множество людей, когда им делали спасительную инъекцию или ставили медицинский имплант, не знали, что в деле участвует кровь мечехвостов.

Суть в том, что в США из гемолимфы этих доисторических созданий получают реактив для проверки стерильности медицинских препаратов. Жидкость из организма краба сворачивается, если лекарство загрязнено микроорганизмами или продуктами их деятельности.

Но скоро люди перестанут использовать мечехвостов в медицинских целях. Как сообщает Bloomberg, после десятилетий исследований ученые вывели синтетический заменитель крови мечехвостов.

Теперь человек перестанет вылавливать этот редкий вид крабов. Хотя, в некоторых странах их едят…