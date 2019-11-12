«Ну, Савельева – это понятно»: Ягудин вспомнил роман с «фабриканткой»

Фигурист Алексей Ягудин прокомментировал слухи о своих многочисленных романах на стороне. Как известно, олимпийского чемпиона часто называли «Леша – ловелас». Все из-за постоянных ухаживаний за девушками. Одной из них была Саша Савельева из группы «Фабрика». У звезд был непродолжительный роман, который закончился расставанием. При этом считается, что его нынешняя жена Татьяна Тотьмянина долгие годы терпела выходки нынешнего мужа. Даже свадьбу они сыграли только после рождения второго ребенка.

Сам Ягудин отметил, что за эти годы не только Тотьмянина его принимала, но и он часто шел ей навстречу. Она также зря время не теряла во время расставания. «По поводу этих разговоров «Леша ловелас» и так далее — этого ничего не было. Ну, Савельева — это понятно. Но и Таня уходила. Так что не только я уходил и возвращался», — заявил Алексей Ягудин.

Также фигурист заметил, что не считает себя ревнивым человеком. Вместе с женой они выступают за постоянное саморазвитие. Главное, чтобы в отношениях между мужем и женой не было стагнации, которая, конечно, не идет на пользу.

По словам фигуриста, у него есть еще остались в этой жизни нереализованные мечты. Прежде всего он хочет, чтобы любимая супруга подарила ему третью дочку. При этом мальчика ни он, ни жена не хотят. Ему хочется, чтобы в его семье появилась новая собака. Также он хотел бы новую коленку, потому что несколько лет назад перенес сложнейшую операцию. Правда, он прекрасно понимает, что это желание неосуществимо, сообщает портал mir24.tv.