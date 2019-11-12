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Юбилей фильма «Место встречи изменить нельзя» отметили вандализмом

Граффити в Москве с изображением Глеба Жеглова и Владимира Шарапова превратили в чистую стену.

Юбилей фильма «Место встречи изменить нельзя» отметили вандализмом
Памятник героям фильма «Место встречи изменить нельзя». Фото: Бисенов Геннадий/Архив "КП"

Как сообщает Ren-tv, легендарный рисунок, изображающий главных героев фильма «Место встречи изменить нельзя» — Глеба Жеглова и Владимира Шарапова, был беспощадно уничтожен вандалами. Еще больший трагизм ситуации придает тот факт, что именно сегодня картине исполнилось 40 лет.

На одном из технических зданий в Марьиной роще, на несколько метров в длину растянулся легендарный рисунок, созданный умелыми уличными художниками. Жеглов и Шарапов на фоне алого неба, а рядом с ними верный «Фердинанд», на котором ездила группа оперативников МУРа в телесериале. Надеемся ,что вам удалось заранее сделать фотографии этой легендарной картины, ведь теперь на ее месте девственно белая стена.

Кому понадобилось уничтожать шедевр, пока неизвестно, но уже точно ясно, что восстанавливать эпичную картину никто не собирается.

Напомним, недавно актер Станислав Садальский пожаловался на отсутствие работы. Мужчина сообщил в Instagram, что мечтает сняться еще хотя бы в нескольких фильмах, но такие предложения не поступают. Одной из самых ярких ролей Садальского в кинематографе стала работа с Владимиром Высоцким в картине «Место встречи изменить нельзя», актер гениально изобразил бандита с кличкой «Кирпич».

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Тэги:

Володя ШараповграффитиМесто встречи изменить нельзяСтанислав Говорухин
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Юбилей фильма «Место встречи изменить нельзя» отметили вандализмом
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