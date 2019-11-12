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Директор Темниковой объяснил, почему сорвались три концерта певицы

Всю вину Табриз Шахиди возложил на прокатчика.

Директор Темниковой объяснил, почему сорвались три концерта певицы
Директор Темниковой раскритиковал прокатчика/http://globallookpress.com/

Директор Елены Темниковой Табриз Шахиди объяснил, почему не состоятся три концерта исполнительницы на Дальнем Востоке. Как известно, отменены выступления в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске. Сама Темникова ранее в соцсетях говорила, что она буквально опустошена, потому что уже сидела на чемоданах и была готовы выступать.

Елена Темникова. Фото
У Темниковой сорвалось три концерта/http://globallookpress.com/

«Причина в том, что прокатчик несет огромные финансовые убытки, которые затягивают один проект за другим. Для покрытия гонораров одним артистам он берет на себя ряд других больших туровых проектов, которые не тянет ни кадрами, ни по деньгам. И что мы видим? Мы наблюдаем отсутствие четкого исполнения промоутером его финансовых обязательств. Иными словами: круговорот неустоек», — заметил Шахиди.

Как он сказал, больше с прокатчиком Максимом Волковым Темникова и он сам работать не будут. Как он заметил, предыдущие концерты организовывал этот же человек. Практика работы с ним уже была. При этом Темникова три месяца не могла получить своих гонораров. Экономия средств сказывается, как уверен Шахиди, на меркетинге. Как правило, «наружка» расклеивается на окраинах городов на гаражах. На телевидении реклама появляется в ночное время, когда зритель ее просто не видит, на радиостанциях происходят бартерные размещения.

Табриз Шахиди добавил, что не нужно думать, что зритель начнет покупать билеты без соответствующей рекламы. Без нее реализовать квитки на концерты очень сложно. Кроме того, не нужно выстраивать «непосильный финансовый круговорот», а потом всю ответственность возлагать на население, у которого якобы нет средств.

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Тэги:

Дальний ВостокЕлена ТемниковаМаксим ВолковТабриз Шахиди
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Директор Темниковой объяснил, почему сорвались три концерта певицы
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