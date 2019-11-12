По 10 раз в день: блогерша объявила целибат, поняв, что за полгода переспала с 90 мужчинами

В Австралии девушка-трансгендер стала сексозависимой из-за своего блога на YouTube.

История 24-летней Джолин Доусон довольно необычная. В 19 лет она отказалась от своего мужского естества, а затем потратила 150 тысяч долларов на операции, чтобы стать похожей на куклу из серии игрушек «Братц».

Со своей новой внешностью красотка завела видеоблог, куда выкладывала ролики про свои свидания. Сначала это было только ради веселья, но канал девушки на YouTube быстро раскрутился и набрал подписчиков.

Зрители требовали больше историй про секс, и жадная до славы Джолин давала им все больше и больше контента. В итоге, как пишет Daily Mail, девушка стала заниматься любовью до 10 раз в день.

Блогерша призналась, что стала сексуальной наркоманкой, ведь за полгода у нее было примерно 90 мужчин.

«Это начало влиять на мою основную работу. Я просто могла не выйти на смену ради занятия сексом», — рассказала девушка.

И итоге у красавицы кончились деньги, а новая жизнь стала скорее пугать ее, чем приносить удовольствие.

«Когда я жила так, я чувствовала себя более одинокой, чем когда-либо. Секс перевернул мою жизнь, но я стала относиться к себе, как к товару», — призналась она.

А еще девушка испугалась, что рано или поздно заразится от кого-нибудь венерической болезнью. Все это привело к тому, что Джолин вообще отказалась от сексуальных связей. Уже два месяца она ни с кем не спит, чувствует себя прекрасно и вернулась на работу. Даже блог у нее теперь не о постели. Хотя подписчиков в нем, наверное, уже поубавилось…