«Мама уже умерла?»: поступок историка-убийцы едва не свел его родителей в могилу

Преступление историка СПбГУ едва не убило его пожилых родителей. Людмила и Валерий Соколовы рассказали, что о содеянном узнали, когда им позвонил адвокат преподавателя. Когда сам обвиняемый услышал, что родители в курсе, он спросил, жива ли еще его мать. Соколов испугался, ведь родительница страдает от сердечных болей, любой стресс может стать для нее последним.

«Адвокат говорит: «Нет, не умерла. Она передает тебе привет». И он заплакал. Сын есть сын. Мне его жаль, но то, что он совершил — это ужасно», — делится переживаниями женщина.

Она вспомнила, что ее сын всегда был эмоциональным — эту черту он полностью унаследовал от нее. Сейчас же мать боится — ее сыну больше не дадут заниматься историей, а это для него равноценно смерти, ведь свое дело и свою работу он любил больше всего на свете. Опасается она и того, что больше никогда не увидит своего мальчика, ведь в тюрьме его могут убить.

«Он нас двоих убил вот этим поступком! Сколько мы проживем, я не знаю. Как он сейчас? Не знаю… Мы его никогда больше не увидим!» — передает ее слова 5tv.