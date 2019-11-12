НОВОСТИ

«Мама уже умерла?»: поступок историка-убийцы едва не свел его родителей в могилу

Родительница услышала рыдания сына, когда тому заявили, что мать и отец узнали о преступлении.

«Мама уже умерла?»: поступок историка-убийцы едва не свел его родителей в могилу
Замок на двери камеры для заключенных во время судебного заседания. Фото: КП/Булатов Алексей

Преступление историка СПбГУ едва не убило его пожилых родителей. Людмила и Валерий Соколовы рассказали, что о содеянном узнали, когда им позвонил адвокат преподавателя. Когда сам обвиняемый услышал, что родители в курсе, он спросил, жива ли еще его мать. Соколов испугался, ведь родительница страдает от сердечных болей, любой стресс может стать для нее последним.

«Адвокат говорит: «Нет, не умерла. Она передает тебе привет». И он заплакал. Сын есть сын. Мне его жаль, но то, что он совершил — это ужасно», — делится переживаниями женщина.

Она вспомнила, что ее сын всегда был эмоциональным — эту черту он полностью унаследовал от нее. Сейчас же мать боится — ее сыну больше не дадут заниматься историей, а это для него равноценно смерти, ведь свое дело и свою работу он любил больше всего на свете. Опасается она и того, что больше никогда не увидит своего мальчика, ведь в тюрьме его могут убить.

«Он нас двоих убил вот этим поступком! Сколько мы проживем, я не знаю. Как он сейчас? Не знаю… Мы его никогда больше не увидим!» — передает ее слова 5tv.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

новости googleпреподавательСанкт-ПетербургСПБГУстуденткаубийство
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мама уже умерла?»: поступок историка-убийцы едва не свел его родителей в могилу
Интересно?
Поделись с друзьями: