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История о том, как учительница защитила Ковальчук, утащившую класс на концерт «Иванушек»

Классная руководительница супруги Алексея Чумакова не скрывает: в юности Юля была непослушной.

История о том, как учительница защитила Ковальчук, утащившую класс на концерт «Иванушек»

Классная руководительница экс-солистки группы «Блестящие» Елена Каверина в недавнем эксклюзивном интервью поделилась воспоминаниями об одной из своих любимых учениц.

По словам педагога, Юлия Ковальчук училась в экономическом классе. Уже тогда будущая певица тянулась к сцене: участвовала во всех школьных мероприятиях, пела и танцевала на импровизированных концертах, проявляя лидерские качества.

Несмотря на то, что Юля была круглой отличницей, она могла позволить себе сорвать школьный урок.

Одну из своих лучших учениц Каверина считала непоседой. По словам Елены, уже в старших классах перед экзаменами, когда у детей появились дополнительные занятия по экономике, их вел кандидат наук, замдекана одного из университетов, Юлия достала билеты на популярную в то время группу «Иванушки International».

Девушка увела всех одноклассников на концерт, а классной руководительнице пришлось объясняться перед завучем школы. Тогда Елена Каверина придумала историю о важном школьном мероприятии, попытавшись защитить свою любимую ученицу.

Юлия Ковальчук с мужем Алексеем Чумаковым
В школе Юлия училась на одни пятерки (Фото: Instagram.com/juliakovalchuk)

По словам педагога, она до сих пор поддерживает теплые дружеские отношения с возлюбленной Алексея Чумакова. В октябре 2017 года певица впервые стала мамой, она родила дочку Амелию. Несмотря на занятость, Юлия не забывает своих одноклассников, поддерживая с ними связь, пишет «СтарХит».

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История о том, как учительница защитила Ковальчук, утащившую класс на концерт «Иванушек»
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