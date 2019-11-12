Пенсионерка по ошибке получила в банке полмиллиона рублей и отнесла их в церковь

В Набережных Челнах таинственным образом пропали полмиллиона рублей. В деле оказалась замешана 81-летняя пенсионерка.

Началось с того, что у женщины умер сын и она отправилась в банк снять деньги с его счета, которые ей полагались по наследству. Мать покойного должна была получить около 100 тысяч рублей, но кассир почему-то выдала ей в шесть раз больше.

Оказалось, что сотрудница банка ошиблась и неправильно рассчитала долю пенсионерки. Когда за своими деньгами пришел другой наследник, ситуация вышла, мягко говоря, неловкая.

Тут же стали звонить старушке, но она не торопилась возвращать деньги, ссылаясь на свою старость — а вдруг обманывают. Сказала, что посоветуется со вторым сыном. А тот сотрудникам банка и вовсе сказал, что нет уже этих «лишних» полмиллиона — мама отдала их в церковь, на доброе дело.

Журналисты «АиФ-Казань» позвонили в храм, но там отреклись от принятия такой огромной суммы. А второй сын пенсионерки продолжает настаивать, что деньги были переданы в церковь, и требует больше не тиранить звонками его пожилую мать.

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Сделала бабуля богоугодное дело, да только теперь у бедной женщины-кассира банк грозится вычитать половину зарплаты, пока она не вернет потерянные полмиллиона. Сотрудница обратилась за помощью к юристу, и тот сказал, что история напрашивается на уголовное дело по статье «Кража».

Местная полиция сначала отказалась приниматься за этот инцидент, но недавно прокуратура отменила официальный отказ, и у кассирши все-таки есть надежда. Вопрос в том, у кого правоохранители будут деньги изымать? У Бога?