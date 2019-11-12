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Расчленивший студентку историк Соколов требует очки, телевизор и возможность для самореализации

Профессор грозится сойти с ума, если его просьбы не будут выполнены.

Расчленивший студентку историк Соколов требует очки, телевизор и возможность для самореализации
Лектор СПбГУ Олег Соколов. Фото: Ирина Ефремова/wikipedia.org

Обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки лектор СПбГУ Олег Соколов потребовал от следствия привилегий, а именно очков, телевизора и возможностей для самореализации. В беседе с главой городской ОНК Александром Холодовым Соколов деловито напомнил, что он, вообще-то, ученый и ему всенепременно нужно читать книги. Делать это он может только с очками, на которые требуется особое разрешение.

«Я умоляю, чтобы мне дали очки. Я, как ученый, схожу с ума», — передает его слова 78.ru.

Кроме того, Соколов отметил — он совершил правонарушение, но больше всего он боится не наказания, а сокамерников. Отдельно же он хотел бы «поселиться» в камере, где есть телевизор. Холодов, однако, подчеркнул, что не может пообещать обвиняемому комфортных условий.

Напомним, Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. По данным следствия, 63-летний профессор застрелил девушку из обреза, расчленил ее и попытался избавиться от конечностей в реке, однако сам оказался в воде.

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Расчленивший студентку историк Соколов требует очки, телевизор и возможность для самореализации
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