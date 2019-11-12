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«Я не знал, в какую сторону креститься»: Ягудин назвал себя атеистом

По словам фигуриста, для него смешны люди, которые ставят свечки и молятся.

«Я не знал, в какую сторону креститься»: Ягудин назвал себя атеистом
Ягудин считает себя атеистом/http://globallookpress.com/

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что считает себя атеистом. У него даже в шапке профиля в Instagram большими буквами написано «Атеист». Как заметил спортсмен, не надо ему насаждать свои убеждения.

Алексей Ягудин. Фото
Ягудин считает себя атеистом/http://globallookpress.com/

Для него смешно, когда люди ставят свечки, кому-то молятся, празднуют Пасху, верят в благодатный огонь и считают, что иконы мироточат. Сам он привык верить в работу и человеческий труд. Как заметил фигурист, именно труд сделал из обезьяны человека. Он резко против того, когда пытаются навязать свою идеологию.

При этом олимпийский чемпион объяснил, почему на Олимпийских играх целовал крестик и крестился на льду. «Если вы четко посмотрите эту запись, то поймете. Я не знал, в какую сторону креститься. Я и до сих пор не знаю. Просто все так делают!» — заявил фигурист.

Также он заметил, что не верит в любовь. Это для него обычное слово. Он верит в состояние, когда ему либо комфортно с человеком, либо нет, сообщает портал mir24.tv.

Напомним, что под руководством тренера Татьяны Тарасовой Алексей Ягудин победил на играх в 2002 году. Олимпиада тогда прошла в американском Солт-Лейк-Сити. Спустя несколько лет Алексей Ягудин завершил профессиональную карьеру спортсмена. Новым лидером мужского одиночного катания стал его коллега по сборной России Евгений Плющенко. Сам Ягудин сейчас с успехом ведет программу «Тает лед» на канале «Матч-ТВ». Он уже два раза номинировался на «ТЭФИ» как лучший интервьюер. Правда, главная телевизионная награда ему пока не покорилась.

Кстати, сам Алексей Ягудин считает, что было бы странным, если бы ему уже сейчас дали «ТЭФИ». Все-таки его программа еще очень молодая. Он уверен, все главные победы на телевизионном пространстве у него еще впереди. Надо сказать, что в свою программу Ягудин, как правило, приглашает звезд спорта, которые уже завершили свои профессиональные карьеры, но которым есть что вспомнить за годы выступлений на высшем уровне.

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«Я не знал, в какую сторону креститься»: Ягудин назвал себя атеистом
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